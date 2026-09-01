40ème salon Pons des Arts Salon Val de Seugne Exposition Donjon de Pons Pons

Informations pratiques

Pons

40ème salon Pons des Arts Salon Val de Seugne Exposition

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-09-26

La 40ème édition du Pons des Arts se tiendra du 26 septembre au 10 octobre dans la salle d’exposition du Donjon. Venez découvrir les œuvres d’artistes professionnels et amateurs autour du thème Couleurs chaudes… Inspiration estivale . Entrée libre.

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Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr

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English :

The 40th edition of Pons des Arts will take place from September 26 to October 10 in the Donjon exhibition hall. Come discover works by professional and amateur artists centered on the theme “Warm Colors: Summer Inspiration.” Admission is free.

L’événement 40ème salon Pons des Arts Salon Val de Seugne Exposition Pons a été mis à jour le 2026-08-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge