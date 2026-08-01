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AGENDA · Pons

Exposition La Palette Génésienne Donjon de Pons Pons

mardi 25 août 2026 · Donjon de Pons · Pons

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Lieu
Donjon de Pons
Adresse
Au pied du donjon
Ville
17800 Pons
Département
Charente-Maritime
Tarif

Pons

Exposition La Palette Génésienne

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-25

Exposition de peintures par la ‘Palette Génésienne
  .

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46  mairie@pons-ville.fr

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English :

Painting exhibition by the Palette Génésienne

L’événement Exposition La Palette Génésienne Pons a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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