AGENDA · Pons
Exposition La Palette Génésienne Donjon de Pons Pons
mardi 25 août 2026 · Donjon de Pons · Pons
Informations pratiques
Pons
Exposition La Palette Génésienne
Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-25
Exposition de peintures par la ‘Palette Génésienne
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Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr
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English :
Painting exhibition by the Palette Génésienne
L’événement Exposition La Palette Génésienne Pons a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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