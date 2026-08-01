Exposition La Palette Génésienne Donjon de Pons Pons

Informations pratiques

Pons

Exposition La Palette Génésienne

Donjon de Pons Au pied du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-25

Exposition de peintures par la ‘Palette Génésienne

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Donjon de Pons Au pied du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46 mairie@pons-ville.fr

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English :

Painting exhibition by the Palette Génésienne

L’événement Exposition La Palette Génésienne Pons a été mis à jour le 2026-07-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge