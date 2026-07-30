Informations pratiques

Pons

Chemins de l’histoire retour vers l’acadie

70 rue Georges Clemenceau Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Programme officiel de notre festival du mois d’août, au plaisir de vous y retrouver.

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70 rue Georges Clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 46 97 archeopons@gmail.com

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English :

Here is the official program for our August festival. We look forward to seeing you there.

L’événement Chemins de l’histoire retour vers l’acadie Pons a été mis à jour le 2026-07-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge