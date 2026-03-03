Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes Hôpital des Pèlerins Pons
Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes Hôpital des Pèlerins Pons mercredi 11 mars 2026.
Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons Charente-Maritime
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Bâti au cours des XIIe et XIIIe siècles, cet ensemble hospitalier est inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Le guide dévoilera l’histoire et l’architecture de cet édifice remarquable. Sur inscription
Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com
English :
Built in the 12th and 13th centuries, this hospital complex is a UNESCO World Heritage Site on the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela. The guide will explain the history and architecture of this remarkable building. Registration required
