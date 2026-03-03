Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes Hôpital des Pèlerins Pons

Visite guidée Hôpital des Pèlerins Rencontres et découvertes

Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons Charente-Maritime

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Bâti au cours des XIIe et XIIIe siècles, cet ensemble hospitalier est inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques-de-Compostelle. Le guide dévoilera l’histoire et l’architecture de cet édifice remarquable. Sur inscription

Hôpital des Pèlerins 70 rue georges clemenceau Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

Built in the 12th and 13th centuries, this hospital complex is a UNESCO World Heritage Site on the Pilgrim’s Way to Santiago de Compostela. The guide will explain the history and architecture of this remarkable building. Registration required

