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Rencontres Chorales Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons

Rencontres Chorales Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Salle des fêtes Olympe de Gouges

Adresse : Place de l'Europe

Ville : 17800 Pons

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12

Pons

Rencontres Chorales

Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Le Chœur du Donjon de Pons présente les Rencontres Chorales le 6 avril prochain.
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Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

The Ch?ur du Donjon de Pons presents its Rencontres Chorales on April 6.

L’événement Rencontres Chorales Pons a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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