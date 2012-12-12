Rencontres Chorales Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons
Rencontres Chorales Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons dimanche 26 avril 2026.
Pons
Rencontres Chorales
Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le Chœur du Donjon de Pons présente les Rencontres Chorales le 6 avril prochain.
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Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The Ch?ur du Donjon de Pons presents its Rencontres Chorales on April 6.
L’événement Rencontres Chorales Pons a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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