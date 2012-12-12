Rencontres Chorales Salle des fêtes Olympe de Gouges Pons

Pons

Rencontres Chorales

Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Chœur du Donjon de Pons présente les Rencontres Chorales le 6 avril prochain.

.

Salle des fêtes Olympe de Gouges Place de l’Europe Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ch?ur du Donjon de Pons presents its Rencontres Chorales on April 6.

L’événement Rencontres Chorales Pons a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge