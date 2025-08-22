Circuit VTC N°18 Pons Ouest Pons Charente-Maritime

Circuit VTC N°18 Pons Ouest

Circuit VTC N°18 Pons Ouest Aire de loisirs 17800 Pons Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Une succession de petites cotes et la variété paysagère accompagnent les 12km de circuit qui monte à 19km depuis la base de loisirs de Pons par L3 et peut encore être allongée avec le N°19 de St-Léger pour prolonger la portion forestière de cette balade.

+33 5 17 24 03 47

English :

A succession of small hills and a variety of landscapes accompany the 12km circuit which goes up to 19km from the base of leisure of Pons by L3 and can still be lengthened with the N°19 of St-Léger to prolong the forest portion of this stroll.

Deutsch :

Eine Folge von kleinen Steigungen und die landschaftliche Vielfalt begleiten die 12 km lange Strecke, die von der Freizeitanlage von Pons über die L3 auf 19 km ansteigt und mit der N°19 von St-Léger noch verlängert werden kann, um den Waldanteil dieser Wanderung zu verlängern.

Italiano :

Un susseguirsi di piccole colline e una varietà di paesaggi accompagnano il circuito di 12 km che sale a 19 km dal centro ricreativo di Pons con la L3 e può essere prolungato con il N°19 da St-Léger per prolungare la parte forestale di questa passeggiata.

Español :

Una sucesión de pequeñas colinas y una variedad de paisajes acompañan a este circuito de 12 km que sube a 19 km desde el centro de ocio de Pons por la L3 y que puede ampliarse con la N°19 desde St-Léger para prolongar la parte de bosque de este paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme