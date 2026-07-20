Informations pratiques

Pons

Bal des Sapeurs Pompiers de Pons

rue du Champ de Foire Pons Charente-Maritime

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Notez la date du samedi 2 août dans vos agendas ce sera la première édition de notre Bal des Sapeurs Pompiers de Pons !

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rue du Champ de Foire Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 05 42 39

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English :

Mark Saturday August 2 in your diaries: it’s the first edition of our Pons Fire Brigade Ball!

L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Pons Pons a été mis à jour le 2026-07-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge