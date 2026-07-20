Bal des Sapeurs Pompiers de Pons Pons
samedi 1 août 2026 · Pons
Informations pratiques
Pons
Bal des Sapeurs Pompiers de Pons
rue du Champ de Foire Pons Charente-Maritime
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Notez la date du samedi 2 août dans vos agendas ce sera la première édition de notre Bal des Sapeurs Pompiers de Pons !
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rue du Champ de Foire Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 05 42 39
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English :
Mark Saturday August 2 in your diaries: it’s the first edition of our Pons Fire Brigade Ball!
L’événement Bal des Sapeurs Pompiers de Pons Pons a été mis à jour le 2026-07-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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