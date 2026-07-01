Emile, une nuit aux jardins Site en Scène Pons
vendredi 31 juillet 2026 · Pons
Informations pratiques
Pons
Emile, une nuit aux jardins Site en Scène
Esplanade du donjon Pons Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Spectacle plein air burlesque tout public . Comédiens, chanteurs (voix en direct, pas de play-back) danseurs dans le jardin public de la ville de Pons.
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Esplanade du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 aavprod17@gmail.com
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English :
Open-air burlesque show for all audiences. Comedians, singers (live vocals, no playback), dancers in the public garden of the town of Pons.
L’événement Emile, une nuit aux jardins Site en Scène Pons a été mis à jour le 2026-07-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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