Informations pratiques

Pons

Emile, une nuit aux jardins Site en Scène

Esplanade du donjon Pons Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Spectacle plein air burlesque tout public . Comédiens, chanteurs (voix en direct, pas de play-back) danseurs dans le jardin public de la ville de Pons.

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Esplanade du donjon Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47 aavprod17@gmail.com

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English :

Open-air burlesque show for all audiences. Comedians, singers (live vocals, no playback), dancers in the public garden of the town of Pons.

L’événement Emile, une nuit aux jardins Site en Scène Pons a été mis à jour le 2026-07-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge