Informations pratiques

Pons

Boucle féminine de la Charente-Maritime

120 Avenue Gambetta Pons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

26 ème tour de la Charente-Maritime féminin avec un programme alléchant à Pons le 1er août.

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120 Avenue Gambetta Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jacky.durand4@neuf.fr

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English :

The 26th round of the Charente-Maritime Women’s Race, featuring an enticing lineup, will take place in Pons on August 1.

L’événement Boucle féminine de la Charente-Maritime Pons a été mis à jour le 2026-07-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge