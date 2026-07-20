Boucle féminine de la Charente-Maritime Pons
samedi 1 août 2026 · Pons
Informations pratiques
Pons
Boucle féminine de la Charente-Maritime
120 Avenue Gambetta Pons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
26 ème tour de la Charente-Maritime féminin avec un programme alléchant à Pons le 1er août.
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120 Avenue Gambetta Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jacky.durand4@neuf.fr
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English :
The 26th round of the Charente-Maritime Women’s Race, featuring an enticing lineup, will take place in Pons on August 1.
L’événement Boucle féminine de la Charente-Maritime Pons a été mis à jour le 2026-07-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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