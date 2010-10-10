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Récital de piano par Merwan Mazloum 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Vivien Pons

Récital de piano par Merwan Mazloum 37ème festival international des Eurochestries Église Saint-Vivien Pons vendredi 7 août 2026.

Lieu : Église Saint-Vivien

Adresse : Place Saint-Vivien

Ville : 17800 Pons

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 10 10 10

Pons

Récital de piano par Merwan Mazloum 37ème festival international des Eurochestries

Église Saint-Vivien Place Saint-Vivien Pons Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dans le cadre du festival international d’orchestres de jeunes Eurochestries pour son 37ème anniversaire, récital de piano par Merwan Mazloum (Lauréat du concours international de piano du Pays de Cognac) à l’église Saint-Vivien de Pons.
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Église Saint-Vivien Place Saint-Vivien Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 24 03 47  bienvenue@jonzac-haute-saintonge.com

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English :

As part of the Eurochestries International Youth Orchestra Festival celebrating its 37th anniversary, a piano recital by Merwan Mazloum (winner of the Pays de Cognac International Piano Competition) at the Saint-Vivien Church in Pons.

L’événement Récital de piano par Merwan Mazloum 37ème festival international des Eurochestries Pons a été mis à jour le 2026-06-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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