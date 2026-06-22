Informations pratiques

Saint-Sornin-Leulac

41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac

Saint-Sornin-Leulac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

Venez encourager les participants au bord des routes empruntées par les voitures de rallye. .

Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 78 34 m.cruanes@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac

L’événement 41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac Saint-Sornin-Leulac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin