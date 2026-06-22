AGENDA · Saint-Sornin-Leulac
41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac Saint-Sornin-Leulac
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Sornin-Leulac
Informations pratiques
Saint-Sornin-Leulac
41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac
Saint-Sornin-Leulac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Venez encourager les participants au bord des routes empruntées par les voitures de rallye. .
Saint-Sornin-Leulac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 78 34 m.cruanes@live.fr
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English : 41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac
L’événement 41ème rallye de Saint-Sornin-Leulac Saint-Sornin-Leulac a été mis à jour le 2026-06-22 par Terres de Limousin