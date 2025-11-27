4211 KM – THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Paris

4211 KM Début : 2026-06-28 à 15:00. Tarif : – euros.

4211 KMAprès avoir conquis plus de 65 000 spectateurs, la pièce doublement primée aux Molières, 4211 km revient sur la scène du Studio Marigny. Cette oeuvre poignante et engagée s’est imposée comme un des spectacles les plus marquants de ces dernières saisons. Saluée par la critique et le public, la pièce continuera de faire résonner son message avec force et émotion, à partir du 4 février 2026. 4211 km c’est la distance entre Paris et Téhéran, celle parcourue par Mina et Fereydoun venus d’Iran pour se réfugier en France après une révolution qu’on leur a volée. Yalda leur fille, née à Paris, nous raconte leur exil, leur combat pour la liberté, l’amour d’un pays et l’espoir d’un retour. Elle nous balade entre ses deux mondes : sa famille, des déracinés qui ne se plaignent jamais, et la société française dans laquelle elle cherche désespérément sa place.C’est l’histoire d’un héritage que l’on aime et que l’on déteste, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui cherchent à se frayer un nouveau chemin. Alors qu’en Iran le peuple se révolte depuis plus d’un an, cette pièce résonne de manière particulière. Elle nous éclaire sur la barbarie du régime islamique et témoigne du combat que mènent les Iraniens depuis plus de 44 ans – ceux qui ne sont plus là, ceux qui sont restés et les exilés.Ecrit et mis en scène par Aïla NavidiAvec : Olivia Pavlou-Graham ou Chloé Ploton, Florian Chauvet ou Léo Grange, Aïla Navidi ou Alexandra Moussaï ou Deniz Türkmen, Benjamin Brenière ou Damien Sobieraff ou François Bérard, Lola Blanchard ou June Assal ou Sandra Provasi ou Céline Laugier, et Sylvain Begert ou Thomas Drelon.Assistantes à la mise en scène : Amandine Chatelain et Laura FavierScénographie : Caroline FrachetCréation lumières : Gaspard GauthierCréation sonore et vidéo : Erwann Kerroc’hPrix et Nominations :Lauréate du fonds SACD Prix du public et Mention spéciale du prix Théâtre 13 – 2022Prix du Jury professionnel, Prix du Public, Prix du Jury Jeune, du concours des compagnies du Festival d’Anjou 20232 Molières 2024 : Meilleur Spectacle Théâtre privé, Révélation féminine pour Olivia Pavlou-Graham.Avis presse : Une magnifique pièce de théâtre – LE PARISIEN Un grand récit qui emporte et bouleverse, plus essentiel et d’actualité que jamais. – TTT – TÉLÉRAMA Un bijou théâtral, profondément émouvant, une célébration de la liberté. – LA TERRASSEC’est un devoir d’utilité public et humain, d’aller applaudir ce magnifique et bouleversant spectacle. – L’ŒIL D’OLIVIER Chers spectateurs,Par mesure de sécurité, La Direction du Théâtre Marigny vous informe que nous n’acceptons ni les batteries de vélo, ni les trottinettes.Les vestiaires n’acceptent que les vestes, manteaux, parapluies, petits sacs et casques de vélos / motos.Toute personne se présentant avec un bagage (sac à dos, valise) aux dimensions supérieures à 40x30x15 cm se verra refuser l’accès au Théâtre.Merci de votre compréhension.

THEATRE MARIGNY – STUDIO MARIGNY Carré Marigny 75008 Paris 75