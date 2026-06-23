Informations pratiques

Fresnoy-la-Rivière

42e Course de côte de Pondron

Fresnoy-la-Rivière Oise

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

️ Amateurs de sport automobile et de sensations, ne manquez pas la 42e édition de la course de côte de Pondron !

Cet événement incontournable réunit chaque année pilotes et passionnés sur un parcours spectaculaire au cœur d’un cadre naturel d’exception.

Pendant deux jours, venez admirer des véhicules impressionnants, répartis en catégories Sport et Production, s’affronter sur une montée technique et exigeante. Vitesse, précision et adrénaline seront au rendez-vous !

Au programme

Compétition officielle inscrite sous l’égide de la FFSA

Spectacle automobile intense dans une ambiance conviviale

Accès public avec zones d’observation sécurisées

Dates samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026

Lieu Fresnoy-la-Rivière (60)

Entrée 7 € Gratuit pour les moins de 12 ans

✅ Services sur place

Parking gratuit

Buvette et restauration

Tombola

Que vous soyez passionné de mécanique ou simplement curieux de découvrir une animation originale, venez vibrer au rythme des moteurs lors de cet événement emblématique du territoire !

️ Amateurs de sport automobile et de sensations, ne manquez pas la 42e édition de la course de côte de Pondron !

Cet événement incontournable réunit chaque année pilotes et passionnés sur un parcours spectaculaire au cœur d’un cadre naturel d’exception.

Pendant deux jours, venez admirer des véhicules impressionnants, répartis en catégories Sport et Production, s’affronter sur une montée technique et exigeante. Vitesse, précision et adrénaline seront au rendez-vous !

Au programme

Compétition officielle inscrite sous l’égide de la FFSA

Spectacle automobile intense dans une ambiance conviviale

Accès public avec zones d’observation sécurisées

Dates samedi 11 et dimanche 12 juillet 2026

Lieu Fresnoy-la-Rivière (60)

Entrée 7 € Gratuit pour les moins de 12 ans

✅ Services sur place

Parking gratuit

Buvette et restauration

Tombola

Que vous soyez passionné de mécanique ou simplement curieux de découvrir une animation originale, venez vibrer au rythme des moteurs lors de cet événement emblématique du territoire ! .

Fresnoy-la-Rivière 60127 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

?? Motorsports and thrill-seekers, don’t miss the 42nd edition of the Pondron Hill Climb!

Every year, this must-see event brings together drivers and enthusiasts on a spectacular course set in an exceptional natural setting.

For two days, come admire impressive vehicles—divided into Sport and Production categories—as they compete on a technical and demanding hill climb. Speed, precision, and adrenaline are guaranteed!

? On the program:

Official competition organized under the auspices of the FFSA

Intense motorsports spectacle in a friendly atmosphere

Public access with secure viewing areas

? Dates: Saturday, July 11, and Sunday, July 12, 2026

? Location: Fresnoy-la-Rivière (60)

? Admission: 7 ? ? Free for children under 12

? On-site amenities:

Free parking

Refreshments and food

Raffle

Whether you’re a car enthusiast or simply curious to experience a unique event, come feel the thrill of roaring engines at this iconic local event!

L’événement 42e Course de côte de Pondron Fresnoy-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Valois