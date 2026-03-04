42e édition > Circuit des Matignon Torigny-les-Villes

42e édition > Circuit des Matignon

Rendez-vous le 21 juillet au cœur de Torigny-Les-Villes pour la 42e édition du circuit des Matignon !

Réservé aux coureurs

ELITE OPEN 1.2.3 départ 20h.

Circuit de 1,9 km à parcourir 45 fois soit 85,5 km en circuit fermé.

ACCESS 1 et 2 départ 18h15.

ACCESS 3 et 4 départ 18h15 en levée de rideau.

Circuit de 1.9km à parcourir 23 fois soit 43.7km en circuit fermé.

Restauration & buvette sur place.

Renseignements M. SIMON Louis au 02.33.56.93.70 ou 06.14.21.04.01. .

Torigni-sur-Vire Torigny-les-Villes 50160 Manche Normandie +33 2 33 56 93 70

