Wittersdorf

42èmes randonnée VTT & Cyclo de Wittersdorf

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Plusieurs parcours VTT de 22 à 57 km- 2 parcours vélo route de 30 et 60 km. Possibilité repas sur réservation avant le 30 août au 03 89 40 21 95

La classico de la rentrée, avec cette 42ème édition !

Plusieurs parcours VTT de 22 à 57 km, adaptés à tous les niveaux Wittersdorf, et 2 parcours routes de 29 et 62 km

Possibilité repas sur réservation avant le 30 août Jambon à l’os braisé sauce crème aux champignons, spaetzlés au 03 89 40 21 95 ou mail

Sandwiches, viennoises, … pour les petites faims.

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29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 21 95 schertzinger.sophie@orange.fr

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English :

Several mountain bike trails from 22 to 57 km 2 road bike trails of 30 and 60 km. Meals available on reservation before August 30 on 03 89 40 21 95

L’événement 42èmes randonnée VTT & Cyclo de Wittersdorf Wittersdorf a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau