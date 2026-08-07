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22ème marché aux puces et produits régionaux Wittersdorf

dimanche 20 septembre 2026 · Wittersdorf

22ème marché aux puces et produits régionaux Wittersdorf

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
29 rue de Walheim
Ville
68130 Wittersdorf
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Wittersdorf

22ème marché aux puces et produits régionaux

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Exposants particuliers et professionnels Restauration / Buvette. Réservation des emplacements en Mairie au 03 89 40 92 96 (heures de bureau)
L’ensemble des associations de Wittersdorf vous donnent rendez-vous pour leur traditionnnel marché aux puces  qui se déroulera aux abords de la salle polyvalente.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, merci de contacter la mairie au 09 89 40 92 96.

Le tarif est de 15 € les 5 m.

Restauration possible sur place. 0  .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 17 55 80  mairie.wittersdorf@orange.fr

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English :

Individual and professional exhibitors Catering / Refreshment bar. Pitches can be booked at the Town Hall by calling 03 89 40 92 96 (office hours)

L’événement 22ème marché aux puces et produits régionaux Wittersdorf a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sundgau

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