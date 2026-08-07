Informations pratiques

Wittersdorf

22ème marché aux puces et produits régionaux

29 rue de Walheim Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Exposants particuliers et professionnels Restauration / Buvette. Réservation des emplacements en Mairie au 03 89 40 92 96 (heures de bureau)

L’ensemble des associations de Wittersdorf vous donnent rendez-vous pour leur traditionnnel marché aux puces qui se déroulera aux abords de la salle polyvalente.

Si vous souhaitez réserver un emplacement, merci de contacter la mairie au 09 89 40 92 96.

Le tarif est de 15 € les 5 m.

Restauration possible sur place. 0 .

29 rue de Walheim Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 17 55 80 mairie.wittersdorf@orange.fr

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English :

Individual and professional exhibitors Catering / Refreshment bar. Pitches can be booked at the Town Hall by calling 03 89 40 92 96 (office hours)

L’événement 22ème marché aux puces et produits régionaux Wittersdorf a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme du Sundgau