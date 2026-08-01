Informations pratiques

Wittersdorf

Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf

14 rue de l’Église Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Découvrez les vergers et l’histoire de Wittersdorf, indissociables de la Guerre de 1914-18. Sur inscription.

Wittersdorf est reconnu pour sa ceinture de vergers encore préservée et pour son histoire intimement liée à la 1ère Guerre mondiale.

Accompagnés d’un animateur, partez à la découverte des richesses naturelles de ces milieux remarquables, tout en évoquant les souvenirs du premier conflit mondial.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr

À partir de 8 ans.

Rendez-vous devant l’église de Wittersdorf. .

14 rue de l’Église Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr

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English :

Discover the orchards and history of Wittersdorf, which are inextricably linked to the 1914–18 War. Registration required.

L’événement Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau