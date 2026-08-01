Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf
mardi 18 août 2026 · Wittersdorf
Informations pratiques
Wittersdorf
Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf
14 rue de l’Église Wittersdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Découvrez les vergers et l’histoire de Wittersdorf, indissociables de la Guerre de 1914-18. Sur inscription.
Wittersdorf est reconnu pour sa ceinture de vergers encore préservée et pour son histoire intimement liée à la 1ère Guerre mondiale.
Accompagnés d’un animateur, partez à la découverte des richesses naturelles de ces milieux remarquables, tout en évoquant les souvenirs du premier conflit mondial.
Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr
À partir de 8 ans.
Rendez-vous devant l’église de Wittersdorf. .
14 rue de l’Église Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 accueil@cc-sundgau.fr
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English :
Discover the orchards and history of Wittersdorf, which are inextricably linked to the 1914–18 War. Registration required.
L’événement Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau
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