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Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf

mardi 18 août 2026 · Wittersdorf

Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
14 rue de l'Église
Ville
68130 Wittersdorf
Département
Haut-Rhin
Tarif

Wittersdorf

Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf

14 rue de l’Église Wittersdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Découvrez les vergers et l’histoire de Wittersdorf, indissociables de la Guerre de 1914-18. Sur inscription.
Wittersdorf est reconnu pour sa ceinture de vergers encore préservée et pour son histoire intimement liée à la 1ère Guerre mondiale.

Accompagnés d’un animateur, partez à la découverte des richesses naturelles de ces milieux remarquables, tout en évoquant les souvenirs du premier conflit mondial.

Inscription obligatoire auprès de la CCS à accueil@cc-sundgau.fr
À partir de 8 ans. 
Rendez-vous devant l’église de Wittersdorf.   .

14 rue de l’Église Wittersdorf 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50  accueil@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the orchards and history of Wittersdorf, which are inextricably linked to the 1914–18 War. Registration required.

L’événement Verger et mémoire de conflit à Wittersdorf Wittersdorf a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sundgau

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