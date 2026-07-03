43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Place du clos Montauroux

Informations pratiques

Montauroux

43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux

Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A Montauroux, village perché en terre varoise, les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir du patrimoine bâti, du patrimoine vivant, des traditions…

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Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com

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English :

In Montauroux, a hilltop village in the Var region, the European Heritage Days offer an opportunity to discover or rediscover architectural heritage, living heritage, traditions, and more.

L’événement 43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Montauroux a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence