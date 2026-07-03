43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Place du clos Montauroux
samedi 19 septembre 2026 · Place du clos · Montauroux
Informations pratiques
Montauroux
43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux
Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A Montauroux, village perché en terre varoise, les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir du patrimoine bâti, du patrimoine vivant, des traditions…
.
Place du clos Coeur du village de Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Montauroux, a hilltop village in the Var region, the European Heritage Days offer an opportunity to discover or rediscover architectural heritage, living heritage, traditions, and more.
L’événement 43 ème Journées Européennes du Patrimoine à Montauroux Montauroux a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
À voir aussi à Montauroux (Var)
- Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Chapelle St Barthélemy Montauroux 31 juillet 2026
- Festival international de guitare 10 Concerts gratuits Place du clos Montauroux 6 août 2026
- Festival Musique Cordiale à Saint-Cassien Aventures 60 ans du lac chemin du Gabinet Montauroux 7 août 2026