Festival Musique Cordiale à Saint-Cassien Aventures 60 ans du lac chemin du Gabinet Montauroux

Montauroux

Festival Musique Cordiale à Saint-Cassien Aventures 60 ans du lac

chemin du Gabinet Saint-Cassien Aventure base de loisirs Montauroux Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le lac fête ses 60 ans. Dans un espace naturel protégé de l’agitation, c’est au bord du lac que les musiciens interpréteront plusieurs séquences de musique en déambulation. Vous choisirez votre plat en fonction de vos envies espagnol ou rôtisserie.

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chemin du Gabinet Saint-Cassien Aventure base de loisirs Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com

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English :

The lake celebrates its 60th anniversary. In a natural setting protected from the hustle and bustle, the musicians will perform several sequences of strolling music on the lakeshore. You’ll be able to choose your dish: Spanish or rotisserie.

L’événement Festival Musique Cordiale à Saint-Cassien Aventures 60 ans du lac Montauroux a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence