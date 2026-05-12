Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Chapelle St Barthélemy Montauroux

Montauroux

Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux

Chapelle St Barthélemy Aire St Barthélemy Montauroux Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 12:30:00

fin : 2026-07-31 13:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Concert gratuit dans l’écrin de la chapelle Saint-Barthélémy au coeur du village de Montauroux

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Chapelle St Barthélemy Aire St Barthélemy Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com

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English :

Free concert in the Saint-Barthélémy chapel in the heart of the village of Montauroux

L’événement Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Montauroux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence