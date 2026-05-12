Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Chapelle St Barthélemy Montauroux
Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Chapelle St Barthélemy Montauroux vendredi 31 juillet 2026.
Montauroux
Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux
Chapelle St Barthélemy Aire St Barthélemy Montauroux Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 12:30:00
fin : 2026-07-31 13:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Concert gratuit dans l’écrin de la chapelle Saint-Barthélémy au coeur du village de Montauroux
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Chapelle St Barthélemy Aire St Barthélemy Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@festivalcordiale.com
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English :
Free concert in the Saint-Barthélémy chapel in the heart of the village of Montauroux
L’événement Festival Musique Cordiale concert de Midi30 gratuit à la chapelle Saint-Barthélémy -Montauroux Montauroux a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence