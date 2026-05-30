La Chaux

43ème fête villageoise et sportive Chauxathlon

Rue du Docteur Girard La Chaux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 08:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Organisée par l’association La Chaux Animations.

Le jeudi soir bal des vacances (programme à venir). Tarif 14€. Le vendredi marche de la Tsâ à 8h avec 3 parcours. A 9h30 départ contre-la-montre ski roues. A 10h rando pour VAE avec 3 parcours. A 10h30 départ contre-la-montre vélo. A 13h course de draisiennes. A 13h30 course à pied des enfants. De 15h à 17h Chauxathlon (3 km course à pied, 5 km en VTT). 18h tiercé de cochons. 19h remise des prix. Restauration sur place midi et soir. Bal le soir dès 20h avec Julien Locatelli et the Weekend.

Inscriptions et tarifs pour les courses adultes/enfants et la marche sur www.lachaux25.com. .

Rue du Docteur Girard La Chaux 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 34 29 remi.jeannier@wanadoo.fr

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English : 43ème fête villageoise et sportive Chauxathlon

L’événement 43ème fête villageoise et sportive Chauxathlon La Chaux a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS