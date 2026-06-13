Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou Chez Nanou La Chaux
Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou Chez Nanou La Chaux mercredi 12 août 2026.
La Chaux
Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou
Chez Nanou 9, place de la mairie La Chaux Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 22:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Grasslers (Bluegrass). Tout droit sorti du Var-West de 1885, The Grasslers revisite les plus grands tubes de la culture POP/ROCK de ces 40 dernières années à la sauce folk américaine Bluegrass. Leur énergie et le dynamisme de leur répertoire feront voler la poussière et danser les plus timides de l’assistance. Un voyage spatiotemporel dont on ne revient pas indemne ! .
Chez Nanou 9, place de la mairie La Chaux 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 90 58 annedusset1@gmail.com
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English : Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou
L’événement Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou La Chaux a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II