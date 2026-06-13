Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou Chez Nanou La Chaux

La Chaux

Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou

Chez Nanou 9, place de la mairie La Chaux Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Garçon, la Note ! 1 soir, 1 concert, 1 terrasse , les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Grasslers (Bluegrass). Tout droit sorti du Var-West de 1885, The Grasslers revisite les plus grands tubes de la culture POP/ROCK de ces 40 dernières années à la sauce folk américaine Bluegrass. Leur énergie et le dynamisme de leur répertoire feront voler la poussière et danser les plus timides de l’assistance. Un voyage spatiotemporel dont on ne revient pas indemne ! .

Chez Nanou 9, place de la mairie La Chaux 71310 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 90 58 annedusset1@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou

L’événement Garçon, la note The Grasslers Chez Nanou La Chaux a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II