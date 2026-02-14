44ème Foire aux puces Salle des fêtes Bords de Loire Boulevard Galvaing Decize
44ème Foire aux puces Salle des fêtes Bords de Loire Boulevard Galvaing Decize samedi 19 septembre 2026.
44ème Foire aux puces
Salle des fêtes Bords de Loire Boulevard Galvaing Levée de Loire Decize Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Tir Sportif de Decize organise sa grande foire aux puces.
Chaque année des centaines d’exposants participent à cet événement qui attirent de nombreux de visiteurs qui viennent de tous les départements limitrophes.
Buvette Sandwiches Frites .
Salle des fêtes Bords de Loire Boulevard Galvaing Levée de Loire Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 81 81 58
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English : 44ème Foire aux puces
L’événement 44ème Foire aux puces Decize a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Sud Nivernais