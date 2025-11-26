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45° salon de peinture de Plougasnou Place Général Leclerc Plougasnou

45° salon de peinture de Plougasnou Place Général Leclerc Plougasnou vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Place Général Leclerc

Adresse : Maison Prévôtale

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Plougasnou

45° salon de peinture de Plougasnou

Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Le 45° Salon de peinture d’Art en Plougasnou présentera les créations récentes d’une vingtaine d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes et photographe sur les deux niveaux de l’ancienne Maison Prévôtale.

Exposition organisée par l’association Art en Plougasnou.   .

Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 86 36 81 92 

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English : 45° salon de peinture de Plougasnou

L’événement 45° salon de peinture de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX

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