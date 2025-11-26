45° salon de peinture de Plougasnou Place Général Leclerc Plougasnou
45° salon de peinture de Plougasnou Place Général Leclerc Plougasnou vendredi 17 juillet 2026.
Plougasnou
45° salon de peinture de Plougasnou
Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le 45° Salon de peinture d’Art en Plougasnou présentera les créations récentes d’une vingtaine d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes et photographe sur les deux niveaux de l’ancienne Maison Prévôtale.
Exposition organisée par l’association Art en Plougasnou. .
Place Général Leclerc Maison Prévôtale Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 7 86 36 81 92
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English : 45° salon de peinture de Plougasnou
L’événement 45° salon de peinture de Plougasnou Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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