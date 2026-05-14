Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?” Rue des Grands Viviers Plougasnou

Plougasnou

Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?”

Rue des Grands Viviers Parking du port Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Mr de Bassan a été retrouvé sur la plage du Diben. Partez en famille à la chasse aux indices pour découvrir les raisons de sa mort. A travers des jeux et des énigmes venez découvrir la vie de Mr de Bassan et peut-être réussirez vous à percer les mystères de sa mort!

– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo

– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.

– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.

Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .

Rue des Grands Viviers Parking du port Plougasnou 29630 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?”

L’événement Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?” Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX