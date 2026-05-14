Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?” Rue des Grands Viviers Plougasnou
Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?” Rue des Grands Viviers Plougasnou vendredi 10 juillet 2026.
Plougasnou
Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?”
Rue des Grands Viviers Parking du port Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Mr de Bassan a été retrouvé sur la plage du Diben. Partez en famille à la chasse aux indices pour découvrir les raisons de sa mort. A travers des jeux et des énigmes venez découvrir la vie de Mr de Bassan et peut-être réussirez vous à percer les mystères de sa mort!
– Prévoir chaussures de marche et vêtements selon météo
– Sur réservation en office de tourisme ou sur le site internet.
– L’animation aura lieu pour un minimum de 4 inscrits et si la météo le permet.
Consultez le site pour des ateliers, sorties privées ou évènements ponctuels. .
Rue des Grands Viviers Parking du port Plougasnou 29630 Finistère Bretagne
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English : Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?”
L’événement Flore Loened “Qui a tué Mr de Bassan ?” Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-09 par OT BAIE DE MORLAIX
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