Expo-Café Ancienne colo EDF Plougasnou
Expo-Café Ancienne colo EDF Plougasnou samedi 11 juillet 2026.
Plougasnou
Expo-Café
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-11
Une Expo-café éphémère dans un lieu inattendu qui réunis + de 8 artistes locaux.
Pour y découvrir de multiples approches et techniques (Gravure, peinture, photographie, tissage, collage…). Au cœur un café et plein d’autres surprises (ateliers, lectures, musique…).
Un évènement organisé par l’association Hors-pistes. Ouvert à tous ! .
Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85
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English : Expo-Café
L’événement Expo-Café Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
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