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Expo-Café Ancienne colo EDF Plougasnou

Expo-Café Ancienne colo EDF Plougasnou samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Ancienne colo EDF

Adresse : 41 Route de la Plage

Ville : 29630 Plougasnou

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Plougasnou

Expo-Café

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-11

Une Expo-café éphémère dans un lieu inattendu qui réunis + de 8 artistes locaux.
Pour y découvrir de multiples approches et techniques (Gravure, peinture, photographie, tissage, collage…). Au cœur un café et plein d’autres surprises (ateliers, lectures, musique…).
Un évènement organisé par l’association Hors-pistes. Ouvert à tous !   .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85 

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English : Expo-Café

L’événement Expo-Café Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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