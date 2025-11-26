Expo-Café Ancienne colo EDF Plougasnou

Plougasnou

Expo-Café

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-11

Une Expo-café éphémère dans un lieu inattendu qui réunis + de 8 artistes locaux.

Pour y découvrir de multiples approches et techniques (Gravure, peinture, photographie, tissage, collage…). Au cœur un café et plein d’autres surprises (ateliers, lectures, musique…).

Un évènement organisé par l’association Hors-pistes. Ouvert à tous ! .

Ancienne colo EDF 41 Route de la Plage Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 05 02 10 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo-Café

L’événement Expo-Café Plougasnou a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX