46ème fête du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain
46ème fête du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain dimanche 2 août 2026.
46ème fête du Val de l’Indre
Le Tuffault Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02 01:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide greniers, ball-trap, concours de pêche, exposants divers, animations pour enfants (manège, pêche à la ligne, chamboule-tout, tir à la carabine), concours de chant, animations musicales, soirée avec groupe de chanteurs, grand feu d’artifice.
Buvette, restauration midi et soir.
Vide greniers, ball-trap, concours de pêche, exposants divers, animations pour enfants (manège, pêche à la ligne, chamboule-tout, tir à la carabine), concours de chant, animations musicales, soirée avec groupe de chanteurs, grand feu d’artifice.
Buvette, restauration midi et soir. .
Le Tuffault Saint-Jean-Saint-Germain 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 09 28 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market, ball-trap, fishing competition, various exhibitors, children’s entertainment (merry-go-round, angling, chamboule-tout, rifle shooting), singing competition, musical entertainment, evening with singing group, large fireworks display.
Refreshment bar, lunch and dinner.
L’événement 46ème fête du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire