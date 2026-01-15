46ème fête du Val de l’Indre Saint-Jean-Saint-Germain

46ème fête du Val de l’Indre

Le Tuffault Saint-Jean-Saint-Germain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-08-02 07:30:00

fin : 2026-08-02 01:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide greniers, ball-trap, concours de pêche, exposants divers, animations pour enfants (manège, pêche à la ligne, chamboule-tout, tir à la carabine), concours de chant, animations musicales, soirée avec groupe de chanteurs, grand feu d’artifice.

Buvette, restauration midi et soir.

Le Tuffault Saint-Jean-Saint-Germain 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 09 28 50

English :

Flea market, ball-trap, fishing competition, various exhibitors, children’s entertainment (merry-go-round, angling, chamboule-tout, rifle shooting), singing competition, musical entertainment, evening with singing group, large fireworks display.

Refreshment bar, lunch and dinner.

