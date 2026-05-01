Le Boupère

47 ème exposition national d’élevage

Château du Fief Milon Le Boupère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

47 ème exposition nationale d’élevage de beagle

Au programme

Promotion et la valorisation des beagles auprès du grand public, avec plusieurs animations (défilé de meutes, spectacle d’Alexandre LELOUP…) .

Château du Fief Milon Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 75 33 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

47th national beagle show

L’événement 47 ème exposition national d’élevage Le Boupère a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges