47 ème exposition national d’élevage Le Boupère
47 ème exposition national d’élevage Le Boupère samedi 16 mai 2026.
Le Boupère
47 ème exposition national d’élevage
Château du Fief Milon Le Boupère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
47 ème exposition nationale d’élevage de beagle
Au programme
Promotion et la valorisation des beagles auprès du grand public, avec plusieurs animations (défilé de meutes, spectacle d’Alexandre LELOUP…) .
Château du Fief Milon Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 75 33 26
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English :
47th national beagle show
L’événement 47 ème exposition national d’élevage Le Boupère a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges