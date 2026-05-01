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47 ème exposition national d’élevage Le Boupère

47 ème exposition national d’élevage Le Boupère samedi 16 mai 2026.

Adresse : Château du Fief Milon

Ville : 85510 Le Boupère

Département : Vendée

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Le Boupère

47 ème exposition national d’élevage

Château du Fief Milon Le Boupère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17

47 ème exposition nationale d’élevage de beagle
Au programme
Promotion et la valorisation des beagles auprès du grand public, avec plusieurs animations (défilé de meutes, spectacle d’Alexandre LELOUP…)   .

Château du Fief Milon Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 6 79 75 33 26 

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English :

47th national beagle show

L’événement 47 ème exposition national d’élevage Le Boupère a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges