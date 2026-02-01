Stage d’équitation Saint-Julien-des-Landes
Stage d'équitation 9, Lieu-dit La Thibaudière Saint-Julien-des-Landes Vendée 2026-02-16 2026-02-16
Stage d'équitation 9, Lieu-dit La Thibaudière Saint-Julien-des-Landes Vendée 2026-02-16 2026-02-16
Mini-conférence Manoir des Sciences 8 rue Ferchault Réaumur Vendée 2026-02-17 2026-02-17
Conférence UTL Comment la bible a-t-elle été écrite ? Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée débute le Début : 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Atelier Katakana Bibliothèque Rue des Bleuets La Chapelle-Hermier Vendée 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Ciné Débat Le Cercle des Voyageurs Pays Basque Des Pyrénées Atlantiques à Bilbao CinéTriskell Boulevard Michel Phélipon Luçon Vendée 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Journal créatif et outils anciens École d'Art, Cour des Arts, Route des Sables Beaulieu-sous-la-Roche Vendée 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Atelier filage de laine avec Elodie Douvry Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2 bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée 2025-12-17 16:00:00 2025-12-17
Spectacle "Marine Leonardi" Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée débute le Début : 2026-02-17 20:30:00 2026-02-17
Atelier de Fabrication de savon Chemin de Beauchêne 990 CHEMIN DE BEAUCHENE Avrillé Vendée 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Kréatures Médiathèque 1 Passage de l'Hôtel de Ville Talmont-Saint-Hilaire Vendée débute le Début : 2026-02-18 11:00:00 2026-02-18
Spectacle Kréatures Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire Vendée 2026-02-18 11:00:00 2026-02-18
Spectacle Kréatures Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire Vendée 2026-02-18 11:00:00 2026-02-18
Séance d'OM CHANTING ODDAS salle 1 25 Rue des Cordiers Fontenay-le-Comte Vendée 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Atelier Yoga Parent Enfant 28 rue de la Vinière Talmont-Saint-Hilaire Vendée 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Atelier de Noël, peinture sur vitre Médiathèque 7 rue de l'église L'Île-d'Elle Vendée 2025-12-10 15:00:00 2025-12-10
Animation famille, Deviens ornithologue 2, Rue du 8 mai Saint-Denis-du-Payré Vendée 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
Spectacle Nous on a rien vu venir Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
TETES A FLAQUES spectacle pour enfants St-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée Vendée 2026-02-18 15:30:00 2026-02-18
Au charbon... les familles ! La cour Centre Minier Faymoreau Vendée 2026-02-26 16:00:00 2026-02-26
Atelier Marque-page Origami Médiathèque Talmont-Saint-Hilaire Vendée 2026-02-19 11:00:00 2026-02-19