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PORTES OUVERTES DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS Cugand

PORTES OUVERTES DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS Cugand vendredi 12 juin 2026.

Ville : 85610 Cugand

Département : Vendée

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cugand

PORTES OUVERTES DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

Cugand Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12

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Cugand 85610 Vendée Pays de la Loire +33 6 46 24 46 83 

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English :

L’événement PORTES OUVERTES DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS Cugand a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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