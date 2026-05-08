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Fête de la Musique MOUZEUIL Terrain de sport Mouzeuil-Saint-Martin

Fête de la Musique MOUZEUIL Terrain de sport Mouzeuil-Saint-Martin samedi 13 juin 2026.

Lieu : Terrain de sport

Adresse : Rue du Stade

Ville : 85370 Mouzeuil-Saint-Martin

Département : Vendée

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Mouzeuil-Saint-Martin

Fête de la Musique MOUZEUIL

Terrain de sport Rue du Stade Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

L’association St Elisabeth a fait appel à plusieurs groupes musicaux de style très divers pour cette fête de la musique.
Sur le terrain de sport de Mouzeuil.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
À partir de 18h00.

La soirée sera animée par Duodélice !

On vous attend nombreux pour faire la fête avec nous !   .

Terrain de sport Rue du Stade Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire  

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English :

The St Elisabeth association called on several musical groups of very different styles for this music festival.

L’événement Fête de la Musique MOUZEUIL Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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