Visite de la Brasserie Smeele Luçon
Visite de la Brasserie Smeele Luçon jeudi 11 juin 2026.
Luçon
Visite de la Brasserie Smeele
10 chemin de Sébastopol Luçon Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 05:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Visitez la brasserie SMEELE, tenue par Jochem, néerlandais d’origine, pour tout découvrir de la fabrication de la bière.
Jochem vous explique toutes les étapes de la fabrication de ses bières et de sa limonade. Du choix du malt à l’embouteillage, découvrez la vie d’une brasserie. La visite se termine par une dégustation.
Visite de 1h30. Max 25 pers.
.
10 chemin de Sébastopol Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the SMEELE brewery, run by native Dutchman Jochem, to learn all about beer-making.
L’événement Visite de la Brasserie Smeele Luçon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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