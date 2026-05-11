Luçon

Visite de la Brasserie Smeele

10 chemin de Sébastopol Luçon Vendée

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 05:00:00

fin : 2026-08-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visitez la brasserie SMEELE, tenue par Jochem, néerlandais d’origine, pour tout découvrir de la fabrication de la bière.

Jochem vous explique toutes les étapes de la fabrication de ses bières et de sa limonade. Du choix du malt à l’embouteillage, découvrez la vie d’une brasserie. La visite se termine par une dégustation.

Visite de 1h30. Max 25 pers.

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10 chemin de Sébastopol Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

Visit the SMEELE brewery, run by native Dutchman Jochem, to learn all about beer-making.

L’événement Visite de la Brasserie Smeele Luçon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud