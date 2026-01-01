Conférence, Insectes de nos jardins salle des Fêtes Luçon

Conférence, Insectes de nos jardins

salle des Fêtes 5, rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12 20:30:00

fin : 2026-01-12 22:30:00

Date(s) :

2026-01-12

Conférence donnée par Christian Roy, membre de l’association des naturalistes vendéens.

L’exposé s’appuiera sur des photos personnelles. Une dizaine d’ordres (papillons libellules etc… ) sera présentée.

Les insectes sont des petites bêtes que les gens n’aiment pas trop, ils font pourtant partie intégrante de la chaîne alimentaire et jouent un rôle prépondérant sur l’écosystème de la faune et la flore, Ils peuvent être parasites mais aussi prédateurs de parasites et très utiles aussi pour la pollinisation des végétaux.

Par ailleurs leur utilité en médecine légale ne fait plus de doute et elle vient d’être récemment démontrée en thérapeutique.

D’où la nécessité de les protéger le plus possible. .

salle des Fêtes 5, rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire luconpatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Christian Roy, member of the Association des Naturalistes Vendéens.

L’événement Conférence, Insectes de nos jardins Luçon a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud