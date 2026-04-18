Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon
Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon vendredi 15 mai 2026.
Luçon
Testez l’aqua bike Mai à vélo
Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 11:15:00
Date(s) :
2026-05-15
Préparez-vous à pédaler… dans l’eau !
Participez à une séance gratuite d’aqua bike à la piscine Port’Océane à Luçon.
Inscription auprès de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 02 49 58 00 88 ou 02 28 14 04 39 ou par mail mobilites@sudvendeelittoral.fr .
Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 04 39 mobilites@sudvendeelittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Testez l’aqua bike Mai à vélo Luçon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Micro-visite, Muses et modèles La Distylerie Luçon 29 avril 2026
- Projection, À musée vous, à musée moi, saison 1 La Distylerie Luçon 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CC Sud Vendée littoral, Luçon 1 mai 2026
- Quiz artistique La Distylerie Luçon 2 mai 2026
- Initiation au vélo à assistance électrique pour les seniors, Médiathèque Pierre Menanteau, Luçon 6 mai 2026