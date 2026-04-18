Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon

Luçon

Testez l’aqua bike Mai à vélo

Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-05-15 11:15:00

Date(s) :

2026-05-15

Préparez-vous à pédaler… dans l’eau !

Participez à une séance gratuite d’aqua bike à la piscine Port’Océane à Luçon.

Inscription auprès de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 02 49 58 00 88 ou 02 28 14 04 39 ou par mail mobilites@sudvendeelittoral.fr .

Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 04 39 mobilites@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Testez l’aqua bike Mai à vélo Luçon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud