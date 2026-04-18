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Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon

Testez l’aqua bike Mai à vélo Centre aquatique port’Océane Luçon vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Centre aquatique port'Océane

Adresse : 10 Quai Ouest du Port

Ville : 85400 Luçon

Département : Vendée

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Luçon

Testez l’aqua bike Mai à vélo

Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 11:15:00

Date(s) :
2026-05-15

Préparez-vous à pédaler… dans l’eau !
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Inscription auprès de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 02 49 58 00 88 ou 02 28 14 04 39 ou par mail mobilites@sudvendeelittoral.fr   .

Centre aquatique port’Océane 10 Quai Ouest du Port Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 04 39  mobilites@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Testez l’aqua bike Mai à vélo Luçon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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