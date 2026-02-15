Quiz artistique La Distylerie Luçon

Quiz artistique

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

2026-04-18 2026-05-02

Un moment ludique pour petits et grands !

Que vous soyez amateurs d’art ou simples curieux, tentez de remporter notre quiz artistique ! Seul ou en équipe, observez, répondez et découvrez des anecdotes surprenantes sur les artistes et leurs chefs d’œuvre !

Tout public. Réservation obligatoire.

Les enfants de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A fun time for young and old!

