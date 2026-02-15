Quiz artistique La Distylerie Luçon
Quiz artistique La Distylerie Luçon samedi 18 avril 2026.
Quiz artistique
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
2026-04-18 2026-05-02
Un moment ludique pour petits et grands !
Que vous soyez amateurs d’art ou simples curieux, tentez de remporter notre quiz artistique ! Seul ou en équipe, observez, répondez et découvrez des anecdotes surprenantes sur les artistes et leurs chefs d’œuvre !
Tout public. Réservation obligatoire.
Les enfants de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A fun time for young and old!
