Club artistique Café Folie La Distylerie Luçon

Club artistique Café Folie

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Un rendez-vous où l’art se savoure autant que la boisson !

Autour d’un thé ou d’un café, profitez d’un moment de convivialité pour échanger sur vos artistes favoris, partager vos œuvres coup de cœur, débattre de l’actualité artistique et culturelle ou tout simplement vous questionner sur l’art !

À partir de 12 ans. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

English :

An event where art and drink go hand in hand!

