Spectacle, Châton pâle Route des Sables Luçon

Luçon

Spectacle, Châton pâle

Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle Châton pâle Gaëlle Duhazé et la Compagnie Les Joues roses

Chaton Pâle vit dans une jolie maison à l’orée du bois. Tout le monde l’appelle Chaton Pâle car il ne sort pas beaucoup de chez lui. Dès qu’il veut poser une patte dehors, les Insupportables Petits Messieurs apparaissent pour l’en dissuader… Un conte musical et dessiné, plein d’humour, d’émotions et de rebondissements, sur l’ouverture au monde, pour passer un moment poétique en famille !

> A partir de 4 ans

> Durée 30 minutes

–> Sur inscription à partir du mardi 19 mai sur place et par téléphone .

Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Châton pâle show Gaëlle Duhazé and Compagnie Les Joues roses

L’événement Spectacle, Châton pâle Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud