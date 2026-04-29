Spectacle Les carottes sont cuites Route des Sables Luçon

Luçon

Spectacle Les carottes sont cuites

Route des Sables Espace Plaisance Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:30:00

fin : 2026-05-23 12:15:00

Date(s) :

2026-05-23

Spectacle Les carottes sont cuites Benoît Broyart et la Compagnie Fleuve sans rive(s)

Dans cette adaptation de la trilogie potagère haletante de Benoît Broyart retrouvez ses différents personnages?: Gisèle, la passionnée de haricots verts, les extra-terrestres adeptes des engrais chimiques et enfin Barnabé, industriel de la soupe, visiteur incongru du potager…

Humour, humanité, entraide, convivialité, voici le cocktail auquel la compagnie Fleuve sans rive(s) convie les enfants.

> Age Enfants de 4 à 8 ans et parents

> Durée 45 minutes

–> Sur inscription à partir du mardi 19 mai sur place ou par téléphone .

Route des Sables Espace Plaisance Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 mediatheque@sudvendeelittoral.fr

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English :

Show Les carottes sont cuites Benoît Broyart and Compagnie Fleuve sans rive(s)

L’événement Spectacle Les carottes sont cuites Luçon a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud