Comment réparer son vélo ? Mai à vélo Lovely Bicyclette Luçon

Luçon

Comment réparer son vélo ? Mai à vélo

Lovely Bicyclette 14 rue Victor Hugo Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez chouchouter votre vélo !

Apprenez à entretenir et réparer votre vélo.

Au programme diagnostic, réglage des freins, changement des pneus et des dérailleurs.

Inscription auprès de la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral au 02 49 58 00 88 ou 02 28 14 04 39 ou par mail mobilites@sudvendeelittoral.fr .

Lovely Bicyclette 14 rue Victor Hugo Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 04 39 mobilites@sudvendeelittoral.fr

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English :

L’événement Comment réparer son vélo ? Mai à vélo Luçon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud