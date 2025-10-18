Atelier tricot intergénérationnel Médiathèque Pierre Menanteau Luçon

Atelier tricot intergénérationnel

Médiathèque Pierre Menanteau 3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Atelier tricot ouvert à tous !

Venez tricoter à la médiathèque, en partageant des méthodes entre générations. Johanna et Patricia Baty s’adressent aux débutant.e.s, pour confectionner bonnets et écharpes. Apportez vos pelotes de laine orphelines et vos aiguilles à tricoter, si vous en avez ! .

