Conférence, Les femmes pionnières de la photographie, par Pascale Lépinasse La Distylerie Luçon

Une exploration des figures féminines inspirantes !

Au sein des avant-gardes européennes de l’entre-deux-guerres, les pratiques photographiques ont conduit, à travers l’expérimentation avec le médium, à de nouvelles façons de voir, de connaître et de représenter le monde. À cette occasion, les femmes photographes deviennent des professionnelles aguerries elles organisent des expositions dans les salons et les galeries, créent des écoles, dirigent des studios ou des agences, écrivent l’histoire de la photographie. Des pionnières comme Lee Miller, Dora Maar, Germaine Krull, Claude Cahun, ou encore Florence Henri s’aventurent dans des espaces créatifs jusque-là réservés aux hommes. Toutes nous ont transmis un regard sans concession sur elles-mêmes et sur une société en pleine mutation, au travers d’images puissantes et d’un grand esthétisme.

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

An exploration of inspiring female figures!

