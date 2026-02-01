Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon

Après-midi Jeux en Folie

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28 2026-05-16

Une après midi ludique pour petits et grands !

La Micro-Folie vous invite pour une après-midi ludique ! Seul, en famille ou entre amis, venez profiter d’une sélection de jeux de sociétés mis à votre disposition. Un moment pour rire, réfléchir et vous amuser autour de l’art !

Tout public.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

A fun-filled afternoon for young and old!

