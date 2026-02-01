Après-midi Jeux en Folie La Distylerie Luçon
samedi 28 février 2026.
Après-midi Jeux en Folie
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-28 2026-05-16
Une après midi ludique pour petits et grands !
La Micro-Folie vous invite pour une après-midi ludique ! Seul, en famille ou entre amis, venez profiter d’une sélection de jeux de sociétés mis à votre disposition. Un moment pour rire, réfléchir et vous amuser autour de l’art !
Tout public.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un adulte. .
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A fun-filled afternoon for young and old!
