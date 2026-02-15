Atelier, Une maison en Pop-up La Distylerie Luçon
Atelier, Une maison en Pop-up
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-05-13 16:00:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
2026-05-13
Un atelier créatif pour petits et grands !
À l’approche de la Semaine du Livre Jeunesse, la Micro-Folie Sud Vendée Littoral vous propose une après-midi sur la thématique de l’habitat !
La Micro-Folie invite petits et grands à découvrir la magie du pop-up ! Quelques pliages, un peu de découpage et deux trois touches de colle suffiront pour faire naître votre maison en relief !
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs non accompagnés.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A creative workshop for young and old!
