Projection, L’appart du futur La Distylerie Luçon

Projection, L’appart du futur

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 15:45:00

Date(s) :

2026-05-13

Repenser l’habitat au travers d’expériences écologiques !

À l’approche de la Semaine du Livre Jeunesse, la Micro-Folie Sud Vendée Littoral vous propose une après-midi sur la thématique de l’habitat !

Partez à la rencontre de Corentin de Chatelperron et Caroline Pultz, et découvrez leurs expériences écologiques. En plein cœur du Grand Paris, ils ont imaginé un logement low-tech, où, de l’isolation aux WC, tout est pensé pour limiter au maximum les émissions de CO2 et l’utilisation des ressources. Tout en restant confortable et accessible. Une nouvelle façon d’habiter la ville…

Tout public. Réservation conseillée, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Rethinking habitat through ecological experiments!

