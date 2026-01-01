Groupe de parole des aidants avec France Alzheimer Le Bernard
Groupe de parole des aidants avec France Alzheimer Le Bernard vendredi 16 janvier 2026.
Groupe de parole des aidants avec France Alzheimer
Médiathèque Le Bernard Vendée
Début : 2026-01-16 10:00:00
fin : 2026-03-13 12:00:00
Date(s) :
2026-01-16 2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-05-22 2026-06-12
Médiathèque Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 43 71 05 contact85@francealzheimer.org
