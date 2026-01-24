Atelier d’Art Floral Longeville-sur-Mer
Atelier d’Art Floral Longeville-sur-Mer jeudi 12 février 2026.
Atelier d’Art Floral
9 Rue de l’Océan Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 17:00:00
Date(s) :
2026-02-12
.
9 Rue de l’Océan Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 07 66 85 instantvegetalcreatif@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier d’Art Floral Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral