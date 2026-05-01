Cours de Yoga au Banc de Sable Le Banc de Sable ManuSurf Longeville-sur-Mer
Cours de Yoga au Banc de Sable Le Banc de Sable ManuSurf Longeville-sur-Mer vendredi 8 mai 2026.
Longeville-sur-Mer
Cours de Yoga au Banc de Sable
Le Banc de Sable ManuSurf 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 17:00:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09 2026-05-15 2026-05-16 2026-06-29
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Le Banc de Sable ManuSurf 769 Avenue du Docteur Joussemet Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 72 92 04 51 contact@manusurf.com
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English :
L’événement Cours de Yoga au Banc de Sable Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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