Concert live Live Your Vision Moments Café Moments Café Longeville-sur-Mer
Concert live Live Your Vision Moments Café Moments Café Longeville-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Longeville-sur-Mer
Concert live Live Your Vision Moments Café
Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
.
Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 62 00 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert live Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
À voir aussi à Longeville-sur-Mer (Vendée)
- Atelier d’Art Floral Longeville-sur-Mer 18 juin 2026
- Rassemblement VW Transporteurs et Voitures de collection Plage des Conches Longeville-sur-Mer 20 juin 2026
- Fête de la Musique Sous les halles Longeville-sur-Mer 20 juin 2026
- Cours de Yoga au Banc de Sable Le Banc de Sable ManuSurf Longeville-sur-Mer 29 juin 2026
- Mix Old School Moments Café Moments Café Longeville-sur-Mer 2 juillet 2026