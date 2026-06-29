Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.

Longeville-sur-Mer

Concert avec le groupe Mécéki

Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

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Théâtre de verdure Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 30 33

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English :

L’événement Concert avec le groupe Mécéki Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral