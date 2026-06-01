Montournais

Soirée coups de cœur

16 Rue du Bocage Montournais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Soirée coups de cœur

Venez partager, échanger ou tout simplement écouter pour des idées de lecture !

Sur inscription. .

16 Rue du Bocage Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 75 biblio.montournais@paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Soirée coups de c?ur

L’événement Soirée coups de cœur Montournais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges