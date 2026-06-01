Soirée coups de cœur Montournais
Soirée coups de cœur Montournais jeudi 11 juin 2026.
Montournais
Soirée coups de cœur
16 Rue du Bocage Montournais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Soirée coups de cœur
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Sur inscription. .
16 Rue du Bocage Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 75 biblio.montournais@paysdepouzauges.fr
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Soirée coups de c?ur
L’événement Soirée coups de cœur Montournais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges