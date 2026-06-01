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Soirée coups de cœur Montournais

Soirée coups de cœur Montournais jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 16 Rue du Bocage

Ville : 85700 Montournais

Département : Vendée

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montournais

Soirée coups de cœur

16 Rue du Bocage Montournais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Soirée coups de cœur
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Sur inscription.   .

16 Rue du Bocage Montournais 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 75  biblio.montournais@paysdepouzauges.fr

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Soirée coups de c?ur

L’événement Soirée coups de cœur Montournais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges